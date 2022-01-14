Розвідка США: Росія підготувала операцію на Донбасі, щоб отримати привід для вторгнення в Україну

Адміністрація президента США Джо Байдена має дані від американської розвідки, які вказують на те, що Росія підготувала групу бойовиків для провокації на Донбасі. Вони «під чужим прапором» мають провести спецоперацію, яка дасть підстави для масштабного вторгнення в Україну.

Про це пише CNN.

За даними розвідки, зазначена група підготовлена до ведення боїв у міських умовах і використання вибухівки. Імовірно, вона має здійснити акт саботажу проти російських бойовиків «ДНР» чи «ЛНР», а потім звинуватити в цьому Захід і Україну. Провокація очікується за кілька тижнів до воєнного вторгнення.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван натякнув на ці розвіддані під час брифінгу з журналістами в четвер, 13 січня.

«Наша розвідувальна спільнота має інформацію, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цей план дій у 2014 році. Вони знову готують це, наша адміністрація матиме додаткові подробиці, щоб поділитися ними з пресою протягом наступних 24 годин. Ми розглядаємо це як потенційне створення приводу [для вторгнення]», — говорив він.

Про підготовку провокацій Росією повідомила і розвідка Міноборони України. За її даними, підрозділи РФ та її сателітів вже отримали відповідні розпорядження. При цьому провокації очікуються в невизнаному Придністровʼї — у населеному пункті Ковбасна, де розташовані сили оперативної групи військ РФ.