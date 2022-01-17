Россия и Беларусь в феврале проведут совместные учения. Лукашенко заявил о наращивании «военного контингента» Украины

В феврале войска Беларуси и России проведут совместные учения на западных и южных границах. Маневры пройдут на территории Беларуси вблизи границ Украины и ЕС.

Об этом сообщает госагенство БелТА.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что все вопросы с российской стороной согласованы, но точная дата начала еще определяется.

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу [страны Балтии и Польша] и югу [Украина]», — заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, акцентировав внимание на Украине.

По его словам, вблизи границ Беларуси «идет наращивание военного контингента» Украины, в том числе за счет «националистов-радикалов».

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут», — сказал Лукашенко.