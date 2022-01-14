В ГУР Минобороны предупредили, что Россия готовит провокацию против своих для дискредитации украинской армии

Россия готовит провокацию против своих военных, в которой намерена обвинить украинскую армию. Ее могут устроить в непризнанном Приднестровье.
Об этом пишет в Facebook Главное управление разведки Минобороны.
«По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого до сведения личного состава доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ)», — говорится в сообщении.
На совещании не было распоряжения о приведении бригады в полную боевую готовность, но командирам приказали донести до подчиненных о необходимости по сигналу сразу прибыть в воинскую часть и «по первой команде» выполнять поставленные задачи.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты министерств образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты отмечают в этом месяце сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны Главным разведуправлением РФ.