Авиация, военные, учения и эшелоны защиты. Глава МВД рассказал об охране границы с Беларусью

Министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, рассказал о том, как защищена граница с Беларусью на фоне угрозы наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам министра, к защите границы привлечены 44 беспилотника, 15 вертолетов, два самолета, оперативные резервы Национальной гвардии и Нацполиции.

Силовики и военные на этой неделе провели ряд учений, на которых отрабатывались различные сценарии противодействия массовому наплыву мигрантов. За основу в охране границы решили взять тактику эшелонного прикрытия.

«Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые и предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие», — заявил министр.

Он добавил, что сегодня, 19 ноября, правительство определит базовые точки формирования резерва, чтобы он смог достичь критических участков границы в течение 30—60 минут. Также будет создан межведомственный координационный штаб.