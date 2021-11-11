Украина усиливает границу с Беларусью и отправляет туда дополнительно 8,5 тысяч военных

Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.
Об этом Министерство внутренних дел сообщило в четверг, 11 ноября.
Дополнительно привлекут:
- 3 тысячи пограничников;
- 3,5 тысячи нацгвардейцев;
- 2 тысячи полицейских.
Помимо этого буду дежурить 15 вертолетов, которые при необходимости будут перебрасывать военных на границу.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.
«Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, которую могут устроить толпы мигрантов», — отметил Сергей Дейнеко.
Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что такие действия позволят умерить нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы нужно строить «интеллектуальную границу».
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября на границу Польши прибыла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в конце концов согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского пограничного перехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил: если Евросоюз закроет границу с Беларусью из-за мигрантов на границе, то он перекроет газовую трубу Ямал — Европа.