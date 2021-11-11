Украина усиливает границу с Беларусью и отправляет туда дополнительно 8,5 тысяч военных

Помимо этого буду дежурить 15 вертолетов, которые при необходимости будут перебрасывать военных на границу.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило в четверг, 11 ноября.

Границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

«Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, которую могут устроить толпы мигрантов», — отметил Сергей Дейнеко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что такие действия позволят умерить нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы нужно строить «интеллектуальную границу».