Кризис на беларусско-польской границе: мигранты пытаются прорвать заграждения, начались стычки

На границе Беларуси и Польши недалеко от погранперехода «Брузги» сотни сирийских и иракских мигрантов начали атаковать заграждения и польских силовиков силовиков.

Об этом сообщают ряд СМИ, Минобороны Польши и польская погранслужба.

Мигранты пытаются расчистить путь от колючей проволоки и заграждений бревнами, кусачками и лапатами — в некоторых местах им это удалось. В польских военных и полицейских также летели камни. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Минобороны Польши отдельно отмечает, что прорыв граница проходит под контролем спецслужб Беларуси, представители которых находятся на месте.

Сдерживают мигрантов 12 тысяч военных, среди которых бойцы антитеррористических подразделений и военной полиции. В районе скопления мигрантов работает военный вертолет.

Глава министерства национальной обороны Мариуш Блашчак заявил, что граница будет защищена в любом случае.