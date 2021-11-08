Кризис на беларусско-польской границе: мигранты пытаются прорвать заграждения, начались стычки

На границе Беларуси и Польши недалеко от погранперехода «Брузги» сотни сирийских и иракских мигрантов начали атаковать заграждения и польских силовиков силовиков.
Об этом сообщают ряд СМИ, Минобороны Польши и польская погранслужба.
Мигранты пытаются расчистить путь от колючей проволоки и заграждений бревнами, кусачками и лапатами — в некоторых местах им это удалось. В польских военных и полицейских также летели камни. В ответ силовики применили слезоточивый газ.
Минобороны Польши отдельно отмечает, что прорыв граница проходит под контролем спецслужб Беларуси, представители которых находятся на месте.
Сдерживают мигрантов 12 тысяч военных, среди которых бойцы антитеррористических подразделений и военной полиции. В районе скопления мигрантов работает военный вертолет.
Глава министерства национальной обороны Мариуш Блашчак заявил, что граница будет защищена в любом случае.
- В Польше и странах Балтии в последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов из Афганистана и Ирака, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). С конца лета, когда начался миграционный кризис, на восточной границе Евросоюза погибли по меньшей мере семь человек.
- В начале сентября Польша впервые за 30 лет объявила чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Беларусью. Впоследствии его продлили до конца осени. Польша, Литва и Латвия на фоне потока мигрантов усилили границу заграждениями.
- Утром 8 ноября из Беларуси в сторону Польши выдвинулась колонна мигрантов из нескольки тысячи человек. Не дойдя несколько сотен метров до погранперехода «Брузги», они свернули в лес и разбили лагерь. Позже люди начали скапливаться возле польских заграждений.
- Польша обвиняет власти Беларуси в эскалации миграционного кризиса и провокации насилия. В Государственном пограничном комитете Беларуси переложили ответственность за поток мигрантов на польские власти.