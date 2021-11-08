Криза на білорусько-польському кордоні: мігранти намагаються прорвати загородження, почалися сутички

На кордоні Білорусі та Польщі неподалік прикордонного переходу «Брузги» сотні сирійських та іракських мігрантів почали атакувати загородження і польських силовиків.
Про це повідомляють низка ЗМІ, Міноборони Польщі та польська прикордонна служба.
Мігранти намагаються розчистити шлях від колючого дроту та загороджень колодами, кусачками та лапатами — у деяких місцях їм це вдалося. У польських військових та поліцейських також летіло каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ.
Міноборони Польщі окремо зазначає, що прорив кордону проходить під контролем спецслужб Білорусі, представники яких перебувають на місці.
Стримують мігрантів 12 тисяч військових, серед яких бійці антитерористичних підрозділів та військової поліції. У районі скупчення мігрантів працює військовий гелікоптер.
Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що кордон буде захищений у будь-якому випадку.
- У Польщі та країнах Балтії в останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). З кінця літа, коли почалася міграційна криза, на східному кордоні Євросоюзу загинули щонайменше семеро людей.
- На початку вересня Польща вперше за 30 років оголосила надзвичайний стан — через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Згодом його продовжили до кінця осені. Польща, Литва та Латвія на тлі потоку мігрантів посилили кордон загородженнями.
- Вранці 8 листопада з Білорусі у бік Польщі висунулася колона мігрантів із кількох тисяч людей. Не дійшовши кілька сотень метрів до прикордонного переходу «Брузги», вони повернули до лісу та розбили табір. Пізніше вони почали скупчуватися біля польських загороджень.
- Польща звинувачує владу Білорусі в ескалації міграційної кризи та провокації насильства. У Державному прикордонному комітеті Білорусі переклали відповідальність за потік мігрантів на польську владу.