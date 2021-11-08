Криза на білорусько-польському кордоні: мігранти намагаються прорвати загородження, почалися сутички

На кордоні Білорусі та Польщі неподалік прикордонного переходу «Брузги» сотні сирійських та іракських мігрантів почали атакувати загородження і польських силовиків.

Про це повідомляють низка ЗМІ, Міноборони Польщі та польська прикордонна служба.

Мігранти намагаються розчистити шлях від колючого дроту та загороджень колодами, кусачками та лапатами — у деяких місцях їм це вдалося. У польських військових та поліцейських також летіло каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ.

Міноборони Польщі окремо зазначає, що прорив кордону проходить під контролем спецслужб Білорусі, представники яких перебувають на місці.

Стримують мігрантів 12 тисяч військових, серед яких бійці антитерористичних підрозділів та військової поліції. У районі скупчення мігрантів працює військовий гелікоптер.

Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що кордон буде захищений у будь-якому випадку.