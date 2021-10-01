У Польщі надзвичайний стан продовжили до кінця осені

Солох зазначив, що «на думку президента та Ради міністрів, причина запровадження надзвичайного стану не зникла, і подальша протидія цьому можлива тільки в умовах НС».

«Ми вважаємо абсолютно неприйнятними всі провокаційні та небезпечні дії білоруських служб проти польських офіцерів та солдатів, що спричиняють інциденти на кордоні», — заявив голова Бюро національної безпеки Павло Солох, представляючи клопотання президента про продовження надзвичайного стану.

За відповідне рішення проголосували 237 депутатів, 179 були проти, 31 утримався, пише RMF 24 .

Сейм Польщі продовжив на 60 днів надзвичайний стан у прикордонних районах з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю в частині Любельського та Підляського воєводств діє з 2 вересня. Спершу його запровадили на 30 днів, а потім вирішили продовжити.

Польща звинувачує режим у Білорусі у навмисному скеруванні мігрантів до її кордонів, щоб спровокувати нестабільність.

Надзвичайний стан означає, що нікому, крім мешканців охоплених ним територій, не дозволяється перебувати там (включаючи представників неурядових організацій, які допомагають біженцям, та журналістів). Надзвичайний стан охоплює прикордонну зону з Білоруссю, яка пролягає приблизно на 3 км вглиб Польщі від кордону.

Крім того, на час дії надзвичайного стану може запроваджуватися цензура ЗМІ, контроль за вмістом посилок, листів та грошових переказів, контроль вмісту телекомунікаційного листування та телефонних розмов, або сигналів, що передаються у телекомунікаційних мережах.