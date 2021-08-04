У Білорусі повідомили про нібито вбивство мігранта на кордоні з Литвою. Вільнюс назвав це провокацією

Влада Литви звинуватила Білорусь у провокації після виявлення на кордоні між двома державами мертвого нелегального мігранта.

Про це пише Delfi.

Білоруські прикордонники повідомили своїм литовським колегам, що знайшли у важкому стані людину «з арабською зовнішністю». За словами представника прикордонного комітету Антонаса Бичковскіса, білоруські прикордонники нібито намагалися надати чоловіку першу допомогу, але він помер.

«Литовські прикордонники дізналися про це, відстежуючи зміст зарубіжних ЗМІ та соціальних мереж», — сказав представник Державної прикордонної служби Рокас Пукінскас.

Пізніше глава Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що смерть іракського мігранта на білорусько-литовському кордоні — провокація Мінська.