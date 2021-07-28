Україна надасть Литві колючий дріт для будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Україна вирішила допомогти литовським прикордонникам у боротьбі з потоком нелегальних мігрантів з боку Білорусі і відправити колючий дріт, якого не вистачало для будівництва стіни.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідував засідання Кабінету Міністрів 28 липня, де й ухвалили це рішення.

Скільки саме дроту та коли вирішили відправити — поки невідомо.

Дефіцит колючого дроту з гострими лезами повʼязаний з тим, що у Литві його не виробляють, а додаткові складнощі виникають у звʼязку з тим, що цей продукт належить до військової номенклатури. 23 липня міністр оборони Литви повідомив, що у них закінчився колючий дріт для стіни з Білоруссю. Тоді країна звернулась по допомогу до сусідів. Наступного дня відгукнулась Естонія і пообіцяла відправити 100 км дроту.