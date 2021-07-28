Україна надасть Литві колючий дріт для будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Україна вирішила допомогти литовським прикордонникам у боротьбі з потоком нелегальних мігрантів з боку Білорусі і відправити колючий дріт, якого не вистачало для будівництва стіни.
Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідував засідання Кабінету Міністрів 28 липня, де й ухвалили це рішення.
Скільки саме дроту та коли вирішили відправити — поки невідомо.
Дефіцит колючого дроту з гострими лезами повʼязаний з тим, що у Литві його не виробляють, а додаткові складнощі виникають у звʼязку з тим, що цей продукт належить до військової номенклатури. 23 липня міністр оборони Литви повідомив, що у них закінчився колючий дріт для стіни з Білоруссю. Тоді країна звернулась по допомогу до сусідів. Наступного дня відгукнулась Естонія і пообіцяла відправити 100 км дроту.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону довжиною у 550 кілометрів.