У Литви закінчився колючий дріт для будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Чекають на допомогу від інших країн

Литва тимчасово зупинила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки не вистачає колючого дроту. Вона вже звернулась по допомогу до інших країн.
Про це міністр оборони країни Арвідас Анусаускас повідомив журналістам 23 липня, цитує Delfi.
«Для зведення огорожі потрібен матеріал. Проблема у його відсутності», — зазначив чиновник.
Дефіцит колючого дроту з гострими лезами повʼязаний з тим, що у Литві його не виробляють, а додаткові складності виникають у звʼязку з тим, що цей продукт відноситься до військової номенклатури.
Литва вже використала всі наявні в армії запаси колючого дроту і очікує на додаткові запаси з інших країн. Найближча країна — Польща, але їй колючий дріт потрібен для власного кордону. Наразі ведуть перемовини із Данією і Словенією. Також дріт можуть отримати як пожертву. Окрім цього, 23 липня Євросоюз оголосив про готовність надати Литві фінансову допомогу через механізм цивільного захисту.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону довжиною у 550 кілометрів.