У Литвы закончилась колючая проволока для строительства стены на границе с Беларусью. Ждут помощи от других стран

Литва временно остановила строительство стены на границе с Беларусью — не хватает колючей проволоки. Она уже обратилась за помощью к другим странам.

Об этом министр обороны страны Арвидас Анусаускас сообщил журналистам 23 июля, цитирует Delfi.

«Для возведения ограждения нужен материал. Проблема в его отсутствии», — отметил чиновник.

Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями связан с тем, что в Литве его не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.

Литва уже использовала все имеющиеся у армии запасы колючей проволоки и ожидает дополнительные запасы от других стран. Ближайшая страна — Польша, но ей колючая проволока нужна для собственной границы. Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией. Также проволоку могут получить как пожертвование. Кроме этого, 23 июля Евросоюз объявил о готовности предоставить Литве финансовую помощь через механизм гражданской защиты.