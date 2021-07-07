Литва построит ограждение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов

Власти Литвы решили строить ограждение на границе с Беларусью из-за усиленного потока нелегальных мигрантов.

Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Reuters.

«Мы начнем строить дополнительный барьер для разделения Литвы и Беларуси, что было бы определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — сказала она, добавив, что на границе установят забор с проволокой.

Литва также задействует военных для безопасности на границе с Беларусью.