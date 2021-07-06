В ЕС обвинили режим Лукашенко в потоке нелегалов в Европу и осудили за приговор Бабарико

В Европейском Союзе обвинили режим Александра Лукашенко в большом потоке нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, пишет Deutsche Welle.

Во время визита на один из литовских КПП он пообещал Литве помощь в охране границы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам более активную поддержку. Литовские границы — это европейские границы», — отметил Мишель.

В Литве сообщили, что только за последние сутки задержали 131 мигранта, большинство из которых — выходцы из Ближнего Востока и стран Африки. В ЕС заявили, что «действительно подозревают», что к этой ситуации причастны беларусские власти, поскольку их пограничники беспрепятственно пропускают нелегалов в ЕС.

Отдельно в Евросоюзе также выпустили заявление в связи с тюремным приговором оппозиционеру Виктору Бабарико. Там призвали отпустить его из тюрьмы и сообщили, что готовы вводить новые санкции против Беларуси.

«Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября прошлого года Евросоюз постепенно вводил ограничительные меры на длительное запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры», — отметили там.