Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты Бабарико к 14 годам лишения свободы

Бабарико обвиняли в отмывании средств, полученных преступным путем, и в получении взятки в особо крупном размере. Его считали главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Остальные фигуранты этого дела получили приговор от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Бывшего главу правления Белгазпромбанка задержали 18 июня 2020 года. На тот момент он уже собрал необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом в президенты. Однако Бабарико не допустили к выборам — отказали в регистрации на основании письма из Комитета госконтроля, где якобы указывались его преступления и незаконные доходы.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что Бабарико создал организованную преступную группу и выводил средства за границу. По ее словам, политик скрыл минимум $458 тысяч.