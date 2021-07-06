Верховний суд Білорусі засудив колишнього кандидата в президенти Бабарика до 14 років позбавлення волі

Бабарика звинувачували у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, а також в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Його вважали головним опонентом Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року.

Решта фігурантів цієї справи отримали вирок від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Верховний суд Білорусі засудив ексглаву Белгазпромбанку Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі. Прокуратура просила дати йому 15 років вʼязниці.

Колишнього голову правління Белгазпромбанку затримали 18 червня 2020 року. На той час він вже зібрав необхідні 100 тисяч підписів для висунення кандидатом у президенти. Проте Бабарика не допустили до виборів — відмовили в реєстрації на підставі листа з Комітету держконтролю, де нібито вказувалися його злочини та незаконні доходи.

Глава ЦВК Лідія Єрмошина сказала, що Бабарико створив організовану злочинну групу і виводив кошти за кордон. За її словами, політик приховав щонайменше $458 тисяч.