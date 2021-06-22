Прокуратура Білорусі просить для опозиціонера та банкіра Бабарика 15 років вʼязниці

У Білорусі прокуратура вимагає засудити опозиціонера та колишнього голову правління Белгазпромбанку Віктора Бабарика до 15 років колонії посиленого режиму. Це максимальний термін, який могли запросити за предʼявленими йому звинуваченнями — отримання хабара в особливо великому розмірі та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал Nexta.

Сам Бабарико провини не визнав, справу назвав сфабрикованою і відмовився давати свідчення. Влітку 2020 року він міг стати головним конкурентом Лукашенка, але до виборів його не допустили, звинувативши в економічних злочинах, і відправили у СІЗО.