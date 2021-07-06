У ЄС звинуватили режим Лукашенка у потоці нелегалів до Європи та засудили за вирок Бабарику

У Європейському Союзі звинуватили режим Олександра Лукашенка у великому потоці нелегальних мігрантів із Білорусі до Литви.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, пише Deutsche Welle.

Під час візиту на один із литовських КПП він пообіцяв Литві допомогу в охороні кордону.

«Ми зробимо все можливе, щоб надати вам більш активну підтримку. Литовські кордони — це європейські кордони», — зазначив Мішель.

У Литві повідомили, що лише за останню добу затримали 131 мігранта, більшість з яких — вихідці з Близького Сходу та країн Африки. У ЄС заявили, що «дійсно мають підозру» в тому, що до цієї ситуації причетна білоруська влада, оскільки їхні прикордонники безперешкодно пропускають нелегалів до ЄС.

Окремо у Євросоюзі також випустили заяву у зв’язку з тюремним вироком опозиціонеру Віктору Бабарику. Там закликали відпустити його з в’язниці і повідомили, що готові запроваджувати нові санкції проти Білорусі.

«Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня минулого року Євросоюз поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на тривале залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів. У відповідності зі своїм поступовим підходом ЄС готовий розглянути подальші заходи», — зазначили там.