Литва оголосила надзвичайну ситуацію через потік нелегалів, яких безперешкодно пропускає Білорусь

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте координуватиме ситуацію. У пʼятницю ще 150 нелегальних мігрантів перетнули кордон Литви з білоруської сторони. Багато з них подали прохання про надання притулку в Литві. За даними прикордонників, потік нелегальної міграції вже збільшився в 11 разів, як порівняти з 2020 роком.

Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Влада Литви очікує, що потік мігрантів збільшуватиметься.

Як пише TUT.BY, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів на утримання мігрантів.

«Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил унаслідок ваших санкцій. І, розумієте, ніхто не знає, що відбувається в Литві та на кордоні, це просто факт. Довго можна перерахувати ці факти, але скажу одне: я розпорядився, щоб всі ці епізоди були викладені конкретним чином у засобах масової інформації, і доручив правоохоронним органам провести, грубо кажучи, зачистку по всій країні. Вони перейшли межі. Ми їм пробачити не можемо», — сказав він.