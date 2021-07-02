Лукашенко заявив про розкриття «сплячих терористичних осередків» і наказав повністю закрити кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни розкрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

Про це він заявив під час вручення державних нагород, цитує БелТа.

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», — заявив Лукашенко і пообіцяв висунути претензії канцлеру Німеччини за підсумками «масштабної антитерористичної операції».

Також Лукашенко розповів, що Україна, Литва, Польща, США та Німеччина координували «насильницьку зміну влади» в Білорусі, яка мала відбутися в «день Х».