Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю

Із середи (26 травня) з 00:00 Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Відповідне рішення за дорученням президента ухвалили на засіданні уряду, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.
«Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів», — зазначив премʼєр.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдатів ХАМАСу».
- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід вже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція крім цього призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».