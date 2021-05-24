Влада Білорусі заявила, що про «мінування» літака Протасевича дізналася з листа від імені ХАМАСу

Влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, яким летів колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, отримали від «солдатів ХАМАСу».

Про це заявив глава департаменту авіації Міністерства транспорту і комунікації Артем Сікорський і процитував цей лист.

«Ми, солдати ХАМАСу, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом», — йдеться в листі, який нібито отримала адміністрація аеропорту Мінська.

Навіщо лист зі зверненням до Євросоюзу відправили саме до Мінська — у Мінтрансі не уточнюють.

Водночас Сікорський заявив, що білоруські диспетчери повідомили екіпаж літака Ryanair про заявлену загрозу, після чого екіпаж прийняв рішення здійснити посадку в аеропорту Мінська. Чиновник стверджує, що «ніякого тиску або примушення до посадки повітряного судна не було».

Командувач військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі Ігор Голуб заявив, що винищувач МіГ-29 підняли вже після того, як екіпаж Ryanair розвернув літак у бік мінського аеропорту, цитує Tut.by.

Зазначимо, що Ізраїль повідомив про взаємне припинення вогню сторонами конфлікту у секторі Гази ще за три дні до нібито написаного листа — 20 травня.