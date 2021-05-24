Влада Білорусі заявила, що про «мінування» літака Протасевича дізналася з листа від імені ХАМАСу

Влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, яким летів колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, отримали від «солдатів ХАМАСу».
Про це заявив глава департаменту авіації Міністерства транспорту і комунікації Артем Сікорський і процитував цей лист.
«Ми, солдати ХАМАСу, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом», — йдеться в листі, який нібито отримала адміністрація аеропорту Мінська.
Навіщо лист зі зверненням до Євросоюзу відправили саме до Мінська — у Мінтрансі не уточнюють.
Водночас Сікорський заявив, що білоруські диспетчери повідомили екіпаж літака Ryanair про заявлену загрозу, після чого екіпаж прийняв рішення здійснити посадку в аеропорту Мінська. Чиновник стверджує, що «ніякого тиску або примушення до посадки повітряного судна не було».
Командувач військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі Ігор Голуб заявив, що винищувач МіГ-29 підняли вже після того, як екіпаж Ryanair розвернув літак у бік мінського аеропорту, цитує Tut.by.
Зазначимо, що Ізраїль повідомив про взаємне припинення вогню сторонами конфлікту у секторі Гази ще за три дні до нібито написаного листа — 20 травня.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Білоруська опозиція, низка країн Євросоюзу і США засудили дії влади Білорусі та вимагають звільнити Протасевича. Білорусь назвала «войовничою» реакцію країн. Режим Лукашенка підтримала Росія, депутати парламентської партії ОПзЖ, а також нардеп Євгеній Шевченко, якого на тлі цього виключили зі «Слуги народу».
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. Де він зараз перебуває — невідомо. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.