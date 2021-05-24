Власти Беларуси заявили, что о «минировании» самолета Протасевича узнали из письма от имени ХАМАСа

Власти Беларуси заявила, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, на котором летел бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, получили от «солдат ХАМАСа».
Об этом заявил глава департамента авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский и процитировал это письмо.
«Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорится в письме, которое якобы получила администрация аэропорта Минск.
Зачем письмо с обращением в Евросоюз отправили именно в Минск — в Минтрансе не уточняют.
Вместе с тем Сикорский заявил, что беларусские диспетчеры сообщили экипажу самолета Ryanair о заявленной угрозе, после чего экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска. Чиновник утверждает, что «никакого давления или принуждения к посадке воздушного судна не было».
В то же время командующий военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что истребитель МиГ-29 подняли уже после того, как экипаж Ryanair развернул самолет в сторону минского аэропорта, цитирует Tut.by.
Отметим, что Израиль сообщил о взаимном прекращении огня сторонами конфликта в секторе Газа еще за три дня до якобы написанного письма — 20 мая.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Беларусская оппозиция, ряд стран Евросоюза и США осудили действия властей Беларуси и потребовали освободить Протасевича. Беларусь назвала «воинственной» реакцию стран. Режим Лукашенко поддержала Россия, депутаты парламентской партии ОПзЖ, а также нардеп Евгений Шевченко, которого на фоне этого исключили из «Слуги народа».
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. Где он сейчас находится — неизвестно. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.