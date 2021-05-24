Власти Беларуси заявили, что о «минировании» самолета Протасевича узнали из письма от имени ХАМАСа

Власти Беларуси заявила, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, на котором летел бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, получили от «солдат ХАМАСа».

Об этом заявил глава департамента авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский и процитировал это письмо.

«Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорится в письме, которое якобы получила администрация аэропорта Минск.

Зачем письмо с обращением в Евросоюз отправили именно в Минск — в Минтрансе не уточняют.

Вместе с тем Сикорский заявил, что беларусские диспетчеры сообщили экипажу самолета Ryanair о заявленной угрозе, после чего экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска. Чиновник утверждает, что «никакого давления или принуждения к посадке воздушного судна не было».

В то же время командующий военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что истребитель МиГ-29 подняли уже после того, как экипаж Ryanair развернул самолет в сторону минского аэропорта, цитирует Tut.by.

Отметим, что Израиль сообщил о взаимном прекращении огня сторонами конфликта в секторе Газа еще за три дня до якобы написанного письма — 20 мая.