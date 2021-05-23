В Беларуси для сопровождения самолета с оппозиционером поднимали истребитель с боевыми ракетами «воздух-воздух»

В Беларуси военный МиГ-29, который подняли в небо по приказу самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета Ryinair с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA, вернулся на аэродром.
Момент посадки истребителя на аэродром опубликовали в Telegram-канале AviaticA. Споттеры, которые сняли видео, обратили внимание, что на «подвесках» военного самолета были ракеты класса «воздух — воздух»
На борту пассажирского самолета было 123 пассажира.
В Министерстве обороны Беларуси позже подтвердили, что для сопровождения самолета подняли истребитель.
«После того как командир гражданского судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи», — заявил начальник Генштаба Андрей Гурцевич, которого цитирует пресс-служба ведомства.
В пресс-службе аэропорта Минска в комментарии «РБК» сообщили, что самолет Ryanair запросил посадку из-за якобы сообщения о бомбе на борту.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Ее команда обратилась к Ryanair и Международной организации гражданской авиации с просьбой расследовать инцидент.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- Напомним, Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор». А 7 февраля направил в Польшу документы на их экстрадицию.