В Беларуси для сопровождения самолета с оппозиционером поднимали истребитель с боевыми ракетами «воздух-воздух»

В Беларуси военный МиГ-29, который подняли в небо по приказу самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко для сопровождения самолета Ryinair с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA, вернулся на аэродром.

Момент посадки истребителя на аэродром опубликовали в Telegram-канале AviaticA. Споттеры, которые сняли видео, обратили внимание, что на «подвесках» военного самолета были ракеты класса «воздух — воздух»

На борту пассажирского самолета было 123 пассажира.

В Министерстве обороны Беларуси позже подтвердили, что для сопровождения самолета подняли истребитель.

«После того как командир гражданского судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи», — заявил начальник Генштаба Андрей Гурцевич, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В пресс-службе аэропорта Минска в комментарии «РБК» сообщили, что самолет Ryanair запросил посадку из-за якобы сообщения о бомбе на борту.