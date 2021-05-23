Беларусские СМИ рассказали детали задержания основателя NEXTA: перед вылетом подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы

Бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого 23 мая задержали в аэропорту «Минск», перед вылетом успел рассказать друзьям, что в аэропорту Афин к нему проявлял «нездоровый интерес» русскоязычный мужчина. Он пытался сфотографировать документы оппозиционера.
Об этом сообщает беларусское Euroradio.
Издание пишет, что Протасевич охарактеризовал друзьям этого человека — «он был средних лет, с лысиной, подтянутый, одетый в майку и тканевые светлые брюки, а в руках — кожаный чемоданчик». Также, как отмечает издание, мужчина пытался сфотографировать документы Протасевича, а затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на регистрацию.
Представители аэропорта Вильнюса в то же время сообщили, что на борту самолета произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром. Издание также передает слова одного из пассажиров рейса, который рассказал, что экипаж не объяснил причину посадки — было объявлено, что нужно «сидеть и ждать».
Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя задержание Протасевича, заявила, что является «абсолютно очевидным, что это была операция спецслужб». «Операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших беларусских независимых Telegram-каналов», — отметила она.
По ее словам, офис Ryanair и Международная организация гражданской авиации уже получили сообщение с требованием расследовать происшествие и принять меры.
Самолет Ryanair был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске. На его борту находилось 123 пассажира, сообщил телеканалу ОНТ представитель аэропорта «Минск». По его словам, сейчас их перевели в транзитную зону, где служба авиационной безопасности проводит осмотр.
TUT.by отмечает, что Протасевичу не грозит смертная казнь, как сообщал ряд Telegram-каналов. Издание сообщает, что он проходит обвиняемым по таким статьям беларусского законодательства:
- совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (максимальная санкция до 12 лет);
- организация массовых беспорядков (максимальная санкция до 15 лет);
- организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (максимальная санкция до 3 лет).
Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Минобороны Беларуси сообщило, что для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.
- Напомним, Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор». А 7 февраля направил в Польшу документы на их экстрадицию.