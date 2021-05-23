Беларусские СМИ рассказали детали задержания основателя NEXTA: перед вылетом подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы

Бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого 23 мая задержали в аэропорту «Минск», перед вылетом успел рассказать друзьям, что в аэропорту Афин к нему проявлял «нездоровый интерес» русскоязычный мужчина. Он пытался сфотографировать документы оппозиционера.

Об этом сообщает беларусское Euroradio.

Издание пишет, что Протасевич охарактеризовал друзьям этого человека — «он был средних лет, с лысиной, подтянутый, одетый в майку и тканевые светлые брюки, а в руках — кожаный чемоданчик». Также, как отмечает издание, мужчина пытался сфотографировать документы Протасевича, а затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на регистрацию.

Представители аэропорта Вильнюса в то же время сообщили, что на борту самолета произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром. Издание также передает слова одного из пассажиров рейса, который рассказал, что экипаж не объяснил причину посадки — было объявлено, что нужно «сидеть и ждать».

Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя задержание Протасевича, заявила, что является «абсолютно очевидным, что это была операция спецслужб». «Операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших беларусских независимых Telegram-каналов», — отметила она.

По ее словам, офис Ryanair и Международная организация гражданской авиации уже получили сообщение с требованием расследовать происшествие и принять меры.

Самолет Ryanair был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске. На его борту находилось 123 пассажира, сообщил телеканалу ОНТ представитель аэропорта «Минск». По его словам, сейчас их перевели в транзитную зону, где служба авиационной безопасности проводит осмотр.

TUT.by отмечает, что Протасевичу не грозит смертная казнь, как сообщал ряд Telegram-каналов. Издание сообщает, что он проходит обвиняемым по таким статьям беларусского законодательства:

совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности ( максимальная санкция до 12 лет );

); организация массовых беспорядков ( максимальная санкция до 15 лет );

); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (максимальная санкция до 3 лет).

Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.