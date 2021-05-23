В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair. На борту находился основатель NEXTA — его задержали

В Беларуси в аэропорту «Минск» незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который двигался по маршруту Афины — Вильнюс, после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его бывший главный редактор Роман Протасевич — его задержали.

Об этом сообщают TUT.by и Onliner.

В пресс-службе аэропорта указали, что пилоты передали сообщение о минировании, пролетая над Беларусью. Впоследствии стало известно, что информация о минировании не подтвердилась. Пассажиров попросили покинуть самолет и пройти повторный осмотр.

На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Протасевич, который, по данным правозащитников, направлялся из Афин в Вильнюс. Его задержали после посадки самолета, сообщает NEXTA и подтверждает в комментарии Onliner советник оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вечерко.

Позже задержание Протасевича подтвердили и в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Отметим, Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор». А 7 февраля направил в Польшу документы на их экстрадицию.

Очевидцы сообщают, что в аэропорт приехали пожарные машины и машины скорой помощи.

В Telegram-канале «Пул первого», который связывают с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили, что команду принять в Минске самолет дал лично Лукашенко. Также сообщается, что по его поручению для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 ждет, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

В то же время команда Тихановской сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, «требуя начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси с ICAO».