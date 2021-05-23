У Мінську екстрено приземлився літак Ryanair. На борту перебував засновник NEXTA — його затримали

У Білорусі в аеропорту «Мінськ» незаплановано приземлився літак компанії Ryanair, який рухався за маршрутом Афіни — Вільнюс, після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його колишній головний редактор Роман Протасевич — його затримали.

Про це повідомляють TUT.by та Onliner.

В пресслужбі аеропорту вказали, що пілоти подали повідомлення про мінування, пролітаючи над Білоруссю. Згодом стало відомо, що інформація про мінування не підтвердилася. Пасажирів попросили покинути літак та пройти повторний огляд.

На борту літака перебував колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Протасевич, який, за даними правозахисників, направлявся із Афін у Вільнюс. Його затримали після посадки літака, повідомляє NEXTA та підтверджує у коментарі Onliner радник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вечерко.

Згодом затримання Протасевича підтвердили і у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

Зазначимо, КДБ Білорусі у листопаді 2020 року внесло Протасевич та іншого засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер». А 7 лютого направив до Польщі документи на їхню екстрадицію.

Очевидці повідомляють, що в аеропорт приїхали пожежні машини і машини швидкої допомоги.

У Telegram-каналі «Пул первого», який повʼязують із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомили, що команду прийняти в Мінську літак дав особисто Лукашенко. Також повідомляється, що за його дорученням для супроводу літака в небо було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає, поки завершаться необхідні перевірочні заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою.

Водночас команда Тихановської повідомила про інцидент в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, «вимагаючи почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO».