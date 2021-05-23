Білоруські ЗМІ розповіли деталі затримання засновника NEXTA: перед вильотом підозрілий чоловік намагався сфотографувати його документи

Колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого 23 травня затримали в аеропорту «Мінськ», перед вильотом встиг розповісти друзям, що в аеропорту Афін до нього виявляв «нездоровий інтерес» російськомовний чоловік. Він намагався сфотографувати документи опозиціонера.
Про це повідомляє білоруське Euroradio.
Видання пише, що Протасевич охарактеризував друзям цього чоловіка — «він був середніх років, підтягнутий, з лисиною, одягнений у майку і тканинні світлі штани, а в руках — шкіряна валізка». Також, як зазначає видання, чоловік намагався сфотографувати документи Протасевича, а потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на реєстрацію.
Представники аеропорту Вільнюса водночас повідомили, що на борту літака стався конфлікт між членом екіпажу і пасажиром. Видання також переказує слова одного з пасажирів рейсу, який розповів, що екіпаж не пояснив причину посадки — було оголошено, що потрібно «сидіти і чекати».
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, коментуючи затримання Протасевича, заявила, що є «абсолютно очевидним, що це була операція спецслужб». «Операція спецслужб із захоплення літака — заради того, щоб затримати Протасевича. Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних Telegram-каналів», — наголосила вона.
За її словами, офіс Ryanair і Міжнародна організація цивільної авіації вже отримали повідомлення з вимогою розслідувати подію і вжити заходів.
Літак Ryanair був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську. На його борту перебувало 123 пасажири, повідомив телеканалу ОНТ представник аеропорту «Мінськ». За його словами, зараз їх перевели в транзитну зону, де служба авіаційної безпеки проводить огляд.
TUT.by зазначає, що Протасевичу не загрожує смертна кара, як повідомляла низка Telegram-каналів. Видання повідомляє, що він проходить обвинуваченим за такими статтями білоруського законодавства:
- вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності (максимальна санкція до 12 років);
- організація масових заворушень (максимальна санкція до 15 років);
- організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок (максимальна санкція до 3 років).
Ні по одній з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Міноборони Білорусі повідомило, що для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі у листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер». А 7 лютого направив до Польщі документи на їхню екстрадицію.