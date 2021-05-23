Білоруські ЗМІ розповіли деталі затримання засновника NEXTA: перед вильотом підозрілий чоловік намагався сфотографувати його документи

Колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого 23 травня затримали в аеропорту «Мінськ», перед вильотом встиг розповісти друзям, що в аеропорту Афін до нього виявляв «нездоровий інтерес» російськомовний чоловік. Він намагався сфотографувати документи опозиціонера.

Про це повідомляє білоруське Euroradio.

Видання пише, що Протасевич охарактеризував друзям цього чоловіка — «він був середніх років, підтягнутий, з лисиною, одягнений у майку і тканинні світлі штани, а в руках — шкіряна валізка». Також, як зазначає видання, чоловік намагався сфотографувати документи Протасевича, а потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на реєстрацію.

Представники аеропорту Вільнюса водночас повідомили, що на борту літака стався конфлікт між членом екіпажу і пасажиром. Видання також переказує слова одного з пасажирів рейсу, який розповів, що екіпаж не пояснив причину посадки — було оголошено, що потрібно «сидіти і чекати».