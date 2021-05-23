У Білорусі для супроводу літака з опозиціонером піднімали винищувач з бойовими ракетами «повітря-повітря»

У Білорусі військовий МіГ-29, який підняли в небо за наказом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка для супроводу літака Ryinair з колишнім редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA, повернувся на аеродром.

Момент посадки винищувача на аеродром опублікували у Telegram-каналі AviaticA. Споттери, які зняли відео, звернули увагу, що на «підвісках» військового літака були ракети класу «повітря — повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.

В авіакомпанії Ryanair розповіли у коментарі виданню «Новая газета», що про нібито загрозу на борту рейсу їм повідомили з Білорусі, звідти ж і дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. На борту пасажирського літака було 123 пасажири.

У Міністерстві оборони Білорусі згодом підтвердили, що для супроводу літака підняли винищувач.

«Після того як командир громадянського судна прийняв рішення здійснити посадку на запасному аеродромі (Мінськ-2) і розвернув літак в напрямку Мінська, було прийнято рішення і піднято в повітря черговий екіпаж МіГ-29 з аеродрому Барановичі», — заявив начальник Генштабу Андрій Гурцевіч, якого цитує пресслужба відомства.

У пресслужбі аеропорту Мінська у коментарі «РБК» повідомили, що літак Ryanair запросив посадку через нібито повідомлення про бомбу на борту.