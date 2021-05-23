У Білорусі для супроводу літака з опозиціонером піднімали винищувач з бойовими ракетами «повітря-повітря»

У Білорусі військовий МіГ-29, який підняли в небо за наказом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка для супроводу літака Ryinair з колишнім редактором опозиційного Telegram-каналу NEXTA, повернувся на аеродром.
Момент посадки винищувача на аеродром опублікували у Telegram-каналі AviaticA. Споттери, які зняли відео, звернули увагу, що на «підвісках» військового літака були ракети класу «повітря — повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
В авіакомпанії Ryanair розповіли у коментарі виданню «Новая газета», що про нібито загрозу на борту рейсу їм повідомили з Білорусі, звідти ж і дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. На борту пасажирського літака було 123 пасажири.
У Міністерстві оборони Білорусі згодом підтвердили, що для супроводу літака підняли винищувач.
«Після того як командир громадянського судна прийняв рішення здійснити посадку на запасному аеродромі (Мінськ-2) і розвернув літак в напрямку Мінська, було прийнято рішення і піднято в повітря черговий екіпаж МіГ-29 з аеродрому Барановичі», — заявив начальник Генштабу Андрій Гурцевіч, якого цитує пресслужба відомства.
У пресслужбі аеропорту Мінська у коментарі «РБК» повідомили, що літак Ryanair запросив посадку через нібито повідомлення про бомбу на борту.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Її команда звернулася до Ryanair і Міжнародної організації цивільної авіації з проханням розслідувати інцидент.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер». А 7 лютого направив до Польщі документи на їхню екстрадицію.