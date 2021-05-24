Задержание оппозиционера Протасевича: Беларусь назвала «воинственной» реакцию ЕС и других стран

«Нет никаких сомнений, что действия нашей власти полностью соответствовали установленным международным правилам. Беларусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. [...] На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки», — заявил представитель МИД.

В Беларуси назвали «воинственной» реакцию западных стран на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Глаз призвал дождаться выводов компетентных экспертов и только потом делать выводы.

Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.

Европейский Союз и США призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с перехватом самолета. Кроме того, ЕС заявил, что самолет сел в Минске, а не в Вильнюсе из-за беларусского военного истребителя.