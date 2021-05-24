Задержание в Беларуси оппозиционера Протасевича: США требуют международного расследования и согласовывают дальнейшие шаги

«Мы решительно осуждаем наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами из ЕС, Литвы и Греции дальнейшие шаги», — отметил Блинкен.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Штаты требуют международного расследования инцидента в Беларуси — 23 мая режим Александра Лукашенко вынужденно посадил рейс Ryanair и задержал оппозиционера и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича .

Штаты требуют немедленно освободить Протасевича и отмечают, что использование военных самолетов для сопровождения пассажирских вызывает обеспокоенность.

«Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов», — добавил Блинкен.

Напомним, что 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации от беларусских диспетчеров о минировании — но она не подтвердилась. СМИ писали, что самолет был в 73 км от Вильнюса и в 230 км от Минска, однако посадить его решили в беларусской столице — для этого режим Лукашенко поднял в воздух истребители с ракетами.