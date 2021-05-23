Ryanair объяснила вынужденную посадку в Минске: об угрозе на борту сообщила беларусская сторона

В авиакомпании Ryanair объяснили экстренную посадку в аэропорту Минск самолета, летевшего из Афин в Вильнюс и на борту которого находился бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в Twitter.

«Экипаж рейса был уведомлен беларусским руководством воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт, Минск», — рассказали представители авиаперевозчика.

В компании добавили, что самолет совершил посадку, после чего пассажиров вывели наружу и начался осмотр салона. После того, как ничего не нашли, представители беларусских служб покинули салон. Самолет с пассажирами и экипажем смог покинуть Минск примерно после 7 часов вечера.

«Ryanair сообщил [о случившемся] соответствующие национальные и европейские агентства по авиабезопасности. Мы приносим искренние извинения за эту задержку, которая была вне контроля Ryanair», — отметили в компании.