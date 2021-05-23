Ryanair объяснила вынужденную посадку в Минске: об угрозе на борту сообщила беларусская сторона

В авиакомпании Ryanair объяснили экстренную посадку в аэропорту Минск самолета, летевшего из Афин в Вильнюс и на борту которого находился бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном в Twitter.
«Экипаж рейса был уведомлен беларусским руководством воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт, Минск», — рассказали представители авиаперевозчика.
В компании добавили, что самолет совершил посадку, после чего пассажиров вывели наружу и начался осмотр салона. После того, как ничего не нашли, представители беларусских служб покинули салон. Самолет с пассажирами и экипажем смог покинуть Минск примерно после 7 часов вечера.
«Ryanair сообщил [о случившемся] соответствующие национальные и европейские агентства по авиабезопасности. Мы приносим искренние извинения за эту задержку, которая была вне контроля Ryanair», — отметили в компании.
О задержании Протаскевича в заявлении Ryanair не идет речь. Также не указывается, все ли пассажиры в итоге смогли вылететь из Минска в Вильнюс.
В то же время, оппозиционный Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщает, что в Минске в аэропорту, кроме самого Протаскевича, также задержали его девушку.
Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Павел Латушко указывает, что в Вильнюс из Минска не вылетели двое граждан Беларуси и четверо граждан России, но их фамилии не уточняет.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.