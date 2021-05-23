Ryanair пояснила вимушену посадку у Мінську: про загрозу на борту повідомила білоруська сторона

В авіакомпанії Ryanair пояснили екстрену посадку в аеропорту Мінську літака, який летів з Афін у Вільнюс і на борту якого перебував колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у Twitter.
«Екіпаж рейсу був повідомлений білоруським керівництвом повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і був проінструктований перенаправити борт в найближчий аеропорт, Мінськ», — розповіли представники авіаперевізника.
У компанії додали, що літак здійснив посадку, після чого пасажирів вивели назовні і почався огляд салону. Після того, як нічого не знайшли, представники білоруських служб покинули салон. Літак з пасажирами і екіпажем зміг покинути Мінськ приблизно після 7 години вечора.
«Ryanair повідомив [про те, що трапилося] відповідні національні та європейські агентства з авіабезпеки. Ми приносимо щирі вибачення за цю затримку, яка була поза контролем Ryanair», — наголосили у компанії.
Про затримання Протаскевича у заяві Ryanair не йдеться. Також не вказується, чи всі пасажири у підсумку змогли вилетіти з Мінська у Вільнюс.
Водночас, опозиційний Telegram-канал «Беларусь головного мозга» повідомляє, що у Мінську в аеропорту, крім самого Протаскевича, також затримали його дівчину.
Член президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко вказує, що в Вільнюс з Мінська не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян Росії, але їхні прізвище не уточнює.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.