Ryanair пояснила вимушену посадку у Мінську: про загрозу на борту повідомила білоруська сторона

В авіакомпанії Ryanair пояснили екстрену посадку в аеропорту Мінську літака, який летів з Афін у Вільнюс і на борту якого перебував колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у Twitter.

«Екіпаж рейсу був повідомлений білоруським керівництвом повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і був проінструктований перенаправити борт в найближчий аеропорт, Мінськ», — розповіли представники авіаперевізника.

У компанії додали, що літак здійснив посадку, після чого пасажирів вивели назовні і почався огляд салону. Після того, як нічого не знайшли, представники білоруських служб покинули салон. Літак з пасажирами і екіпажем зміг покинути Мінськ приблизно після 7 години вечора.

«Ryanair повідомив [про те, що трапилося] відповідні національні та європейські агентства з авіабезпеки. Ми приносимо щирі вибачення за цю затримку, яка була поза контролем Ryanair», — наголосили у компанії.