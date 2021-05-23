Євросоюз попередив Білорусь про наслідки через вимушену посадку літака з ексредактором NEXTA

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «категорично неприйнятною» вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську, на борту якого знаходився колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це вона заявила у Twitter, попередивши режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про наслідки.

«Змушувати до посадки у Мінську рейс з Афін до Вільнюса — категорично неприйнятно. Усі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, у безпеці для себе. Будь-яке порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинно мати наслідки», — заявила Ляєн.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на ситуацію у Мінську, назвавши затримання Протасевича «черговою атакою на свободу слова».

«Вчергове тривожні новини з Білорусі […] Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані», — наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Також інцидент у Білорусі засудила низка європейських країн, зокрема Литва, Німеччина, Австрія і Франція.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз ввести санкції проти режиму Лукашенка. «Викрадення цивільного літака — це безпрецедентний акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним», — заявив глава польського уряду.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав ситуацію «абсолютно неприпустимою». «Ми покладаємо відповідальність за безпеку всіх пасажирів на владу Білорусі. Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити свою подорож», — підкреслив глава дипломатії ЄС.