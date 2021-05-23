Євросоюз попередив Білорусь про наслідки через вимушену посадку літака з ексредактором NEXTA

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «категорично неприйнятною» вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську, на борту якого знаходився колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це вона заявила у Twitter, попередивши режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про наслідки.
«Змушувати до посадки у Мінську рейс з Афін до Вільнюса — категорично неприйнятно. Усі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, у безпеці для себе. Будь-яке порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинно мати наслідки», — заявила Ляєн.
Міністерство закордонних справ України також відреагувало на ситуацію у Мінську, назвавши затримання Протасевича «черговою атакою на свободу слова».
«Вчергове тривожні новини з Білорусі […] Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані», — наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Також інцидент у Білорусі засудила низка європейських країн, зокрема Литва, Німеччина, Австрія і Франція.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз ввести санкції проти режиму Лукашенка. «Викрадення цивільного літака — це безпрецедентний акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним», — заявив глава польського уряду.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав ситуацію «абсолютно неприпустимою». «Ми покладаємо відповідальність за безпеку всіх пасажирів на владу Білорусі. Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити свою подорож», — підкреслив глава дипломатії ЄС.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря — повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Її команда звернулася до Ryanair і Міжнародної організації цивільної авіації з проханням розслідувати інцидент.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.