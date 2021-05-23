Евросоюз предупредил Беларусь о последствиях из-за вынужденной посадки самолета с экс-редактором NEXTA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала «категорически неприемлемой» вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом она заявила в Twitter, предупредив режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о последствиях.

«Заставлять к посадки в Минске рейс из Афин в Вильнюс — категорически неприемлемо. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любое нарушение правил международного транспортного сообщения должно иметь последствия», — заявила Ляен.

Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на ситуацию в Минске, назвав задержания Протасевича «очередной атакой на свободу слова».

«В очередной раз тревожные новости из Беларуси [...] Очередная атака на свободу слова со стороны беларусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — отметил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Также инцидент в Беларуси осудил ряд европейских стран, в частности Литва, Германия, Австрия и Франция.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против режима Лукашенко. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — заявил глава польского правительства.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию «абсолютно недопустимой». «Мы возлагаем ответственность за безопасность всех пассажиров на власти Беларуси. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.