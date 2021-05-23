Евросоюз предупредил Беларусь о последствиях из-за вынужденной посадки самолета с экс-редактором NEXTA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала «категорически неприемлемой» вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, на борту которого находился бывший редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом она заявила в Twitter, предупредив режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о последствиях.
«Заставлять к посадки в Минске рейс из Афин в Вильнюс — категорически неприемлемо. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любое нарушение правил международного транспортного сообщения должно иметь последствия», — заявила Ляен.
Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на ситуацию в Минске, назвав задержания Протасевича «очередной атакой на свободу слова».
«В очередной раз тревожные новости из Беларуси [...] Очередная атака на свободу слова со стороны беларусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — отметил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
Также инцидент в Беларуси осудил ряд европейских стран, в частности Литва, Германия, Австрия и Франция.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против режима Лукашенко. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — заявил глава польского правительства.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию «абсолютно недопустимой». «Мы возлагаем ответственность за безопасность всех пассажиров на власти Беларуси. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух — воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Ее команда обратилась к Ryanair и Международной организации гражданской авиации с просьбой расследовать инцидент.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадиции. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.