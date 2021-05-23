Президент Литви назвав ситуацію із затриманням у Мінську опозиціонера Протасевича безпрецедентною і вимагає його звільнення

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на затримання в аеропорту «Мінськ» колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, назвавши ситуацію з літаком безпрецедентною.

Про це він заявив у Twitter.

Литовський лідер вимагає негайного звільнення Протасевича, заявивши, що за затриманням опозиціонера стоїть режим у Білорусі.

«Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний активіст і засновник каналу NEXTA був у літаку. Він заарештований. Білоруський режим стоїть за цими огидними діями. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича», — наголосив Науседа.

Міністерство закордонних справ Австрії закликало провести міжнародне розслідування інциденту з посадкою літака в Мінську. Також ситуацію щодо рейсу Ryanair і затримання Протасевича засудили у МЗС Німеччини та Франції.