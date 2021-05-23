Президент Литви назвав ситуацію із затриманням у Мінську опозиціонера Протасевича безпрецедентною і вимагає його звільнення

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на затримання в аеропорту «Мінськ» колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, назвавши ситуацію з літаком безпрецедентною.
Про це він заявив у Twitter.
Литовський лідер вимагає негайного звільнення Протасевича, заявивши, що за затриманням опозиціонера стоїть режим у Білорусі.
«Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний активіст і засновник каналу NEXTA був у літаку. Він заарештований. Білоруський режим стоїть за цими огидними діями. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича», — наголосив Науседа.
Міністерство закордонних справ Австрії закликало провести міжнародне розслідування інциденту з посадкою літака в Мінську. Також ситуацію щодо рейсу Ryanair і затримання Протасевича засудили у МЗС Німеччини та Франції.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, коментуючи затримання Протасевича, заявила, що є «абсолютно очевидним, що це була операція спецслужб». Її команда звернулася до Ryanair і Міжнародної організації цивільної авіації з проханням розслідувати інцидент.
- Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер». А 7 лютого направив до Польщі документи на їхню екстрадицію.