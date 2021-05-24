Затримання опозиціонера Протасевича: Білорусь назвала «войовничою» реакцію ЄС та інших країн

«Немає ніяких сумнівів, що дії нашої влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам. Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їх дотримання. [...] На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку ряду країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики» — заявив речник МЗС.

У Білорусі назвали «войовничою» реакцію західних країн на вимушену посадку літака Ryanair в Мінську із опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Глаз закликав дочекатись висновків компетентних експертів і тільки потім робити висновки.

Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.

Європейський Союз та США закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та провести міжнародне розслідування інциденту із перехопленням літака. Окрім того, ЄС заявив, що літак сів у Мінську, а не у Вільнюсі через білоруський військовий винищувач.