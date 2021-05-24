Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа»

Сам Шевченко приветствовал это решение и заявил, что наконец пойдет своим путем.

Фракция «Слуга народа» исключила из своего состава Евгения Шевченко. Об этом говорится в заявлении партии.

Напомним, что 20 апреля Шевченко летал в Минск на встречу с Лукашенко, хотя Украина не признает его легитимным президентом Беларуси. Фракция после этого призвала Шевченко объяснить свой визит, а он взамен попросил исключить его из фракции. Он заявлял, что его политическое видение не совпадает с видением партии. Впрочем, Шевченко продолжает быть членом фракции.

Это была не первая его поездка в Беларусь. Он там был 21 декабря и назвал демонстрантов, протестовавших против фальсификаций выборов режимом Лукашенко, пренебрежительным словом «змагари». С начала протестов в Беларуси нардеп неоднократно выступал в поддержку самопровозглашенного президента. Он заявлял, что люди выходят на акции, поскольку им «скучно», и поздравил Лукашенко с победой.

Кроме Лукашенко, депутат симпатизирует Анатолию Шарию, Николаю Азарову и телеканалу «НАШ», но негативно относится к Джорджу Соросу, Дмитрию Кулебе и новому украинскому правописанию.