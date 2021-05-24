Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа»

Фракция «Слуга народа» исключила из своего состава Евгения Шевченко. Об этом говорится в заявлении партии.
Соответствующее решение приняли большинством голосов. Вскоре документы передадут руководству Верховной Рады для объявления в зале.
Сам Шевченко приветствовал это решение и заявил, что наконец пойдет своим путем.
Кроме того, что Шевченко поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 мая он поприветствовал задержание оппозиционера Романа Протасевича. Отметим, что Шевченко сам неоднократно просил исключить его из состава фракции.
Напомним, что 20 апреля Шевченко летал в Минск на встречу с Лукашенко, хотя Украина не признает его легитимным президентом Беларуси. Фракция после этого призвала Шевченко объяснить свой визит, а он взамен попросил исключить его из фракции. Он заявлял, что его политическое видение не совпадает с видением партии. Впрочем, Шевченко продолжает быть членом фракции.
Это была не первая его поездка в Беларусь. Он там был 21 декабря и назвал демонстрантов, протестовавших против фальсификаций выборов режимом Лукашенко, пренебрежительным словом «змагари». С начала протестов в Беларуси нардеп неоднократно выступал в поддержку самопровозглашенного президента. Он заявлял, что люди выходят на акции, поскольку им «скучно», и поздравил Лукашенко с победой.
Кроме Лукашенко, депутат симпатизирует Анатолию Шарию, Николаю Азарову и телеканалу «НАШ», но негативно относится к Джорджу Соросу, Дмитрию Кулебе и новому украинскому правописанию.
- В октябре Шевченко назвал критиков Конституционного суда «адептами» Госдепартамента США и миллиардера Джорджа Сороса.