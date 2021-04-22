Депутат «Слуги народа» Шевченко попросил исключить его из фракции на фоне поездки к Лукашенко

Депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко попросил исключить его из фракции во время заседания, на котором его попросили объяснить свой визит к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом «Бабелю» сообщил источник во фракции.

На онлайн-заседании Шевченко заявил, что его политическое видение не совпадает с видением партии «СН».

Отвечая на вопросы, он заявил, что предупреждал руководство фракции о своей поездке и объясняя причину сказал: «Часть украинцев хотят видеть Лукашенко своим президентом».

Фракция, в свою очередь, дали понять Шевченко, что президент Владимир Зеленский определяет внешнюю политику, а не отдельные депутаты. Вопрос его исключение отложен до очного голосования.