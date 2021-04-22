Депутат «Слуги народа» Шевченко попросил исключить его из фракции на фоне поездки к Лукашенко

Депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко попросил исключить его из фракции во время заседания, на котором его попросили объяснить свой визит к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом «Бабелю» сообщил источник во фракции.
На онлайн-заседании Шевченко заявил, что его политическое видение не совпадает с видением партии «СН».
Отвечая на вопросы, он заявил, что предупреждал руководство фракции о своей поездке и объясняя причину сказал: «Часть украинцев хотят видеть Лукашенко своим президентом».
Фракция, в свою очередь, дали понять Шевченко, что президент Владимир Зеленский определяет внешнюю политику, а не отдельные депутаты. Вопрос его исключение отложен до очного голосования.
- 20 апреля нардеп фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко улетел в Минск на встречу с Лукашенко, несмотря на то, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Фракция заявила, что потребует от него объяснений.