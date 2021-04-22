Депутат «Слуга народу» Шевченко попросив виключити його з фракції на тлі поїздки до Лукашенка

Депутат «Слуга народу» Євгеній Шевченко попросив виключити його з фракції під час засідання, на якому його попросили пояснити свій візит до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у фракції.

На онлайн-засіданні Шевченко заявив, що його політичне бачення не збігається з баченням партії СН.

Відповідаючи на запитання, він заявив, що попереджав керівництво фракції про свою поїздку, а пояснюючи причину, сказав: «Частина українців хочуть бачити Лукашенка своїм президентом».

Фракція дала зрозуміти Шевченку, що зовнішню політику визначає президент Володимир Зеленський, а не окремі депутати. Питання його виключення відклали до очного голосування.