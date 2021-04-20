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«Давно мріяв познайомитись». Депутат СН Шевченко полетів до Мінська на зустріч із Лукашенком

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
«Давно мріяв познайомитись». Депутат СН Шевченко полетів до Мінська на зустріч із Лукашенком

БелТА

Депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє Білоруське телеграфне агентство, провладний Telegram-канал «Пул первого» та сам Шевченко у Telegram.

На відео Шевченко каже Лукашенку, що давно мріяв із ним познайомитись. Лукашенко каже, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь.

Лукашенко зазначив, що для нього важлива ця зустріч: «Це привід поговорити про білорусько-українські відносини. [...] Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал».

По-друге, самопроголошений глава Білорусі розраховує, що ця зустріч стане «хорошим початком співпраці справжніх патріотів України з Білоруссю».

Зазначимо, що це не перша поїздка Шевченка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які з серпня протестують проти фальсифікацій виборів режимом Олександра Лукашенка, «змагарями». Взагалі від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.

Депутат каже, що підтримує Лукашенка через економічну політику в Білорусі. Як аргумент він наводить, наприклад, «суцільний соціалізм» для робітників і можливість поїхати на курорт за 10 відсотків від вартості путівки. Шевченко визнає, що з політичними свободами в Білорусі не все гаразд. І формулює це так: «Є перегини певні в політичному житті. У Білорусі немає партій політичних — і, в принципі, білоруська влада займалася лише економікою, тільки тим, щоб захистити народ і створити блага для його життя. А раптом несподівано хтось там іззовні почав займатися у них політикою».

У фракції «Слуга народу» коментували таку позицію Шевченка. Той начебто кожні три дні просить виключити його із фракції, але глава фракції Давид Арахамія відмовляє: «Будеш мучитись до кінця».

Нагадаємо, що 23 вересня 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.