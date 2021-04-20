«Давно мріяв познайомитись». Депутат СН Шевченко полетів до Мінська на зустріч із Лукашенком

Про це повідомляє Білоруське телеграфне агентство, провладний Telegram-канал «Пул первого» та сам Шевченко у Telegram.

На відео Шевченко каже Лукашенку, що давно мріяв із ним познайомитись. Лукашенко каже, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь.

Лукашенко зазначив, що для нього важлива ця зустріч: «Це привід поговорити про білорусько-українські відносини. [...] Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал».

По-друге, самопроголошений глава Білорусі розраховує, що ця зустріч стане «хорошим початком співпраці справжніх патріотів України з Білоруссю».

Зазначимо, що це не перша поїздка Шевченка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які з серпня протестують проти фальсифікацій виборів режимом Олександра Лукашенка, «змагарями». Взагалі від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.

Депутат каже, що підтримує Лукашенка через економічну політику в Білорусі. Як аргумент він наводить, наприклад, «суцільний соціалізм» для робітників і можливість поїхати на курорт за 10 відсотків від вартості путівки. Шевченко визнає, що з політичними свободами в Білорусі не все гаразд. І формулює це так: «Є перегини певні в політичному житті. У Білорусі немає партій політичних — і, в принципі, білоруська влада займалася лише економікою, тільки тим, щоб захистити народ і створити блага для його життя. А раптом несподівано хтось там іззовні почав займатися у них політикою».

У фракції «Слуга народу» коментували таку позицію Шевченка. Той начебто кожні три дні просить виключити його із фракції, але глава фракції Давид Арахамія відмовляє: «Будеш мучитись до кінця».

Нагадаємо, що 23 вересня 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.