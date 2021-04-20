«Давно мечтал познакомиться». Депутат СН Шевченко улетел в Минск на встречу с Лукашенко

Об этом сообщает Беларусское телеграфное агентство, провластный Telegram-канал «Пул первого» и сам Шевченко в Telegram.

На видео Шевченко говорит Лукашенко, что давно мечтал с ним познакомиться. Лукашенко говорит, что ему приятно, что в Украине еще остались люди, которые «уважают» Беларусь.

Лукашенко отметил, что для него важна эта встреча: «Это повод поговорить о беларусско-украинских отношениях. [...] Поэтому очень важна эта наша встреча как такой хороший сигнал».

Во-вторых, самопровозглашенный глава Беларуси рассчитывает, что эта встреча станет «хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью».

Отметим, что это не первая поездка Шевченко в Беларусь. Он там был 21 декабря и назвал демонстрантов, которые с августа протестуют против фальсификаций выборов режимом Александра Лукашенко, «змагарями». Вообще с начала протестов в Беларуси нардеп неоднократно выступал в поддержку самопровозглашенного президента. Он заявлял, что люди выходят на акции, поскольку им «скучно», и поздравил Лукашенко с победой.

Депутат говорит, что поддерживает Лукашенко из-за экономической политики в Беларуси. В качестве аргумента он приводит, например, «сплошной социализм» для рабочих и возможность поехать на курорт за 10 процентов от стоимости путевки. Шевченко признает, что с политическими свободами в Беларуси не все в порядке. И формулирует это так: «Есть перегибы определенные в политической жизни. В Беларуси нет партий политических — в принципе беларусская власть занималась только экономикой, только тем, чтоб защитить народ и создать блага для его жизни. А вдруг неожиданно кто-то там извне начал заниматься у них политикой».

Во фракции «Слуга народа» комментировали такую позицию Шевченко. Тот якобы каждые три дня просит исключить его из фракции, но глава фракции Давид Арахамия отказывает: «Будешь мучиться до конца».

Напомним, что 23 сентября 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.