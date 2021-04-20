«Слуга народа» потребует от нардепа Шевченко разъяснений насчет его поездки к Лукашенко

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде потребует объяснений от своего народного депутата Евгения Шевченко по поводу его встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил глава партии Александр Корниенко.
Он подчеркнул, что ни партия «Слуга народа», ни одноименная парламентская фракция, ни Министерство иностранных дел или Офис президента не делегировали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Более того, по словам Корниенко, Шевченко не является членом парламентской делегации в Беларусь.
«Соответственно, все встречи, которые он проводит, или будет проводить, — это его личная инициатива. Он действует как частное лицо, а не как представитель государства», — отметил Корниенко.
Вместе с тем глава партии подчеркнул, что такие действия нарушают порядок реализации внешней политики Украины и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.
- Во вторник стало известно, что депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко улетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Во время встречи Шевченко заявил Лукашенко, что давно мечтал с ним познакомиться. Лукашенко ответил, что ему приятно, что в Украине еще остались люди, которые «уважают» Беларусь.