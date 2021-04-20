«Слуга народа» потребует от нардепа Шевченко разъяснений насчет его поездки к Лукашенко

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде потребует объяснений от своего народного депутата Евгения Шевченко по поводу его встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил глава партии Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что ни партия «Слуга народа», ни одноименная парламентская фракция, ни Министерство иностранных дел или Офис президента не делегировали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Более того, по словам Корниенко, Шевченко не является членом парламентской делегации в Беларусь.