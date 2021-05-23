Нардеп «Слуги народа» Шевченко поддержал задержание в Минске беларусского оппозиционера: «Вот это государственность!»

Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко поддержал задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного беларусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, прокомментировав словами: «Вот это государственность!»
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
К своему посту Шевченко добавил публикацию российского политолога Сергея Карнаухова, который назвал задержание Протасевича «блестящей работой».
Нардеп «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива тоже поддержал задержания беларусского оппозиционера и поздравил спецслужбы Беларуси с «проведением блестящей операции».
Напомним, Протасевича задержали 23 мая в аэропорту «Минск». Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске.
Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Согласно статьи, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, его грозит до 15 лет тюрьмы.
- Напомним, 20 апреля Шевченко летал в Минск на встречу с Лукашенко, хотя Украина не признает его легитимным президентом Беларуси. Фракция после этого призвала Шевченко объяснить свой визит, а он взамен попросил исключить его из фракции. Он заявлял, что его политическое видение не совпадает с видением партии. Впрочем Шевченко продолжает быть членом фракции.
- Это была не первая его поездка в Беларусь. Он там был 21 декабря и назвал демонстрантов, которые с августа протестуют против фальсификаций выборов режимом Лукашенко, «змагарями». Вообще с начала протестов в Беларуси нардеп неоднократно выступал в поддержку самопровозглашенного президента. Он заявлял, что люди выходят на акции, поскольку им «скучно», и поздравил Лукашенко с победой.