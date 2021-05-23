Нардеп «Слуги народа» Шевченко поддержал задержание в Минске беларусского оппозиционера: «Вот это государственность!»

Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко поддержал задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного беларусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, прокомментировав словами: «Вот это государственность!»

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К своему посту Шевченко добавил публикацию российского политолога Сергея Карнаухова, который назвал задержание Протасевича «блестящей работой».

Нардеп «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива тоже поддержал задержания беларусского оппозиционера и поздравил спецслужбы Беларуси с «проведением блестящей операции».

Напомним, Протасевича задержали 23 мая в аэропорту «Минск». Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минске.

Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Согласно статьи, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, его грозит до 15 лет тюрьмы.