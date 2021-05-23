Нардеп «Слуги народу» Шевченко підтримав затримання у Мінську білоруського опозиціонера: «Оце державність!»

Нардеп «Слуги народу» Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську колишнього головного редактора опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, прокоментувавши словами: «Оце державність!»
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
До свого посту Шевченко додав публікацію російського політолога Сергія Карнаухова, який назвав затримання Протасевича «блискучою роботою».
Нардеп «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива теж підтримав затримання білоруського опозиціонера і привітав спецслужби Білорусі з «проведенням блискучої операції».
Нагадаємо, Протасевича затримали 23 травня в аеропорту «Мінськ». Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.
- Нагадаємо, 20 квітня Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Лукашенком, хоча Україна не визнає його легітимним президентом Білорусі. Фракція після цього закликала його пояснити свій візит, а він натомість попросив виключити його з фракції. Він заявляв, що його політичне бачення не збігається з баченням партії. Втім Шевченко продовжує бути членом фракції.
- Це була не перша його поїздка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які з серпня протестують проти фальсифікацій виборів режимом Лукашенка, «змагарями». Взагалі від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.