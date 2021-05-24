Євгенія Шевченка виключили із фракції «Слуга народу»

Фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Про це йдеться в заяві партії.
Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів. Незабаром документи передадуть керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.
Сам Шевченко привітав це рішення і заявив, що нарешті піде своїм шляхом.
Окрім того, що Шевченко підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, 23 травня він привітав затримання опозиціонера Романа Протасевича. Зазначимо, що Шевченко сам неоднократно просив виключити його зі складу фракції.
Нагадаємо, що 20 квітня Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Лукашенком, хоча Україна не визнає його легітимним президентом Білорусі. Фракція після цього закликала його пояснити свій візит, а він натомість попросив виключити його з фракції. Він заявляв, що його політичне бачення не збігається з баченням партії. Водночас Шевченко продовжує бути членом фракції.
Це була не перша його поїздка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які протестували проти фальсифікацій виборів режимом Лукашенка, зневажливим словом «змагарі». Від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.
Крім Лукашенка, депутат симпатизує Анатолію Шарію, Миколі Азарову і телеканалу «НАШ», а негативно налаштований щодо Джорджа Сороса, Дмитра Кулеби та нового українського правопису.
- У жовтні Шевченко назвав критиків Конституційного суду «адептами» Держдепартаменту США та мільярдера Джорджа Сороса.