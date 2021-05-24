Євгенія Шевченка виключили із фракції «Слуга народу»

Сам Шевченко привітав це рішення і заявив, що нарешті піде своїм шляхом.

Фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Про це йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, що 20 квітня Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Лукашенком, хоча Україна не визнає його легітимним президентом Білорусі. Фракція після цього закликала його пояснити свій візит, а він натомість попросив виключити його з фракції. Він заявляв, що його політичне бачення не збігається з баченням партії. Водночас Шевченко продовжує бути членом фракції.

Це була не перша його поїздка до Білорусі. Він там був 21 грудня і назвав демонстрантів, які протестували проти фальсифікацій виборів режимом Лукашенка, зневажливим словом «змагарі». Від початку протестів у Білорусі нардеп неодноразово виступав на підтримку самопроголошеного президента. Він заявляв, що люди виходять на акції, бо їм «нудно», і вітав Лукашенка з перемогою.

Крім Лукашенка, депутат симпатизує Анатолію Шарію, Миколі Азарову і телеканалу «НАШ», а негативно налаштований щодо Джорджа Сороса, Дмитра Кулеби та нового українського правопису.