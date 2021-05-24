Задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Протасевича признали политзаключенным

Задержанного в результате принудительной посадки самолета в Минске бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича признали политическим заключенным.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

«Общественная деятельность Романа Протасевича — это не что иное, как мирная реализация свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международным правом — свободой искать и распространять информацию, выражать свое мнение и так далее», — говорится в заявлении организации.

Организация отмечает, что в соответствии с международными стандартами свободы выражения мнения никто не может подвергаться санкциям из-за своего собственного мнения или убеждений.

«Обвинение Романа Протасевича в разжигании социальной розни против чиновников и милиции, на наш взгляд, не более чем преследование за критику действующей власти. Статья 130 Уголовного кодекса предназначена, прежде всего, для защиты уязвимых групп общества от разжигания ненависти, а не для государственных служащих, не говоря уже об их жесткой критике», — пояснили в организации.

«Вясна» считает преследование Протасевича политически мотивированным, и требует немедленно освободить активиста и прекратить уголовные дела в отношении его.