Затриманого в Мінську ексголовного редактора NEXTA Протасевича визнали політвʼязнем

Затриманого в результаті примусової посадки літака в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича визнали політичним вʼязнем.
Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
«Громадська діяльність Романа Протасевича — це не що інше, як мирна реалізація свобод, гарантованих як Конституцією Республіки Білорусь, так і міжнародним правом — свободою шукати і поширювати інформацію, висловлювати свою думку тощо», — йдеться в заяві організації.
Організація зазначає, що відповідно до міжнародних стандартів свободи вираження думки ніхто не може зазнавати санкцій через власну думку або переконання.
«Звинувачення Романа Протасевича в розпалюванні соціальної ворожнечі проти чиновників і міліції, на наш погляд, не більше ніж переслідування за критику чинної влади. Стаття 130 Кримінального кодексу призначена, перш за все, для захисту вразливих груп суспільства від розпалювання ненависті, а не для державних службовців, не кажучи вже про їхню жорстку критику», — пояснили в організації.
«Вясна» вважає переслідування Протасевича політично мотивованим і вимагає негайно звільнити активіста, а також закрити кримінальні справи щодо нього.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- У Білорусі Протасевич перебуває у «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив його в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня 2020 року».