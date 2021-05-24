Затриманого в Мінську ексголовного редактора NEXTA Протасевича визнали політвʼязнем

Затриманого в результаті примусової посадки літака в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича визнали політичним вʼязнем.

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

«Громадська діяльність Романа Протасевича — це не що інше, як мирна реалізація свобод, гарантованих як Конституцією Республіки Білорусь, так і міжнародним правом — свободою шукати і поширювати інформацію, висловлювати свою думку тощо», — йдеться в заяві організації.

Організація зазначає, що відповідно до міжнародних стандартів свободи вираження думки ніхто не може зазнавати санкцій через власну думку або переконання.

«Звинувачення Романа Протасевича в розпалюванні соціальної ворожнечі проти чиновників і міліції, на наш погляд, не більше ніж переслідування за критику чинної влади. Стаття 130 Кримінального кодексу призначена, перш за все, для захисту вразливих груп суспільства від розпалювання ненависті, а не для державних службовців, не кажучи вже про їхню жорстку критику», — пояснили в організації.

«Вясна» вважає переслідування Протасевича політично мотивованим і вимагає негайно звільнити активіста, а також закрити кримінальні справи щодо нього.