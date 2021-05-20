Ізраїль вирішив припинити вогонь у секторі Гази. ХАМАС це підтвердив

Члени кабінету безпеки Ізраїлю у четвер, 20 травня, проголосували за припинення вогню у секторі Гази. Цю інформацію підтвердив офіс глави уряду Біньяміна Нетаньягу, передає The Times of Israel.

За даними ізраїльських ЗМІ, армійські підрозділи Ізраїлю перейдуть в режим припинення вогню з 02:00 (за Києвом) 21 травня. Водночас офіс уряду повідомив, що час ще треба узгодити. Зазначається, що міністри погодилися прийняти ініціативу Єгипту про взаємне припинення вогню без будь-яких умов.

Агентство Reuters пише, що ХАМАС підтвердив, що «взаємне і одночасне» припинення вогню настане в Газі з 02:00.