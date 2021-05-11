Загострення в Ізраїлі: центральний регіон країни зазнав ракетного обстрілу з сектора Гази

Рух ХАМАС та бойовики «Ісламського джихаду» завдали масованого ракетного удару по центральному регіону Ізраїлю.

Про це пише Times of Israel.

Обстріл почався близько 20:45. Ракети випустили по населених пунктах в районі Гуш-Дана, Шарона і прибережної низовини.

Після 21:00 ракетний обстріл Гуш-Дана продовжився. Попереджувальні сирени звучали в Тель-Авіві, Герцлії, Гіватаїмі, Рішон ле-Ціоні, Бат-Ямі та практично у всіх містах і населених пунктах центру країни. Члени руху ХАМАС заявили, що випустили понад 130 ракет. Зазначається, що майже усі снаряди були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

За словами медиків, щонайменше 6 осіб отримали поранення внаслідок потрапляння ракети в місто Холон на південь від Тель-Авіва. За даними служби екстреної допомоги United Hatzalah, усі постраждалі отримали травми легкого або середнього ступеня тяжкості.