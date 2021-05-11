Загострення в Ізраїлі: центральний регіон країни зазнав ракетного обстрілу з сектора Гази

Рух ХАМАС та бойовики «Ісламського джихаду» завдали масованого ракетного удару по центральному регіону Ізраїлю.
Про це пише Times of Israel.
Обстріл почався близько 20:45. Ракети випустили по населених пунктах в районі Гуш-Дана, Шарона і прибережної низовини.
Після 21:00 ракетний обстріл Гуш-Дана продовжився. Попереджувальні сирени звучали в Тель-Авіві, Герцлії, Гіватаїмі, Рішон ле-Ціоні, Бат-Ямі та практично у всіх містах і населених пунктах центру країни. Члени руху ХАМАС заявили, що випустили понад 130 ракет. Зазначається, що майже усі снаряди були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони «Залізний купол».
За словами медиків, щонайменше 6 осіб отримали поранення внаслідок потрапляння ракети в місто Холон на південь від Тель-Авіва. За даними служби екстреної допомоги United Hatzalah, усі постраждалі отримали травми легкого або середнього ступеня тяжкості.
- Увечері 10 травня рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний удар по півдню Ізраїлю, який тривав до 13:00 11 травня. По містах Ізраїлю випустили понад 300 ракет, а армія у відповідь почала операцію в секторі Газа під назвою «Страж Стіни».
- Перед цим ХАМАС висунув ультиматум — вивести всіх ізраїльських військових і поліцію з Храмової гори і з кварталу Шейх Джар в Єрусалимі, де з 7 травня тривають заворушення та сутички. 10 травня о 18:00 по околицях Єрусалима було завдано ракетного удару.